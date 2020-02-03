Бил по голове и покусал: в Польше задержали украинца, который пытался отобрать телефон у прохожего

3 февраля, 2020, 11:59

В Варшаве 28-летний граждан Украины побил прохожего, пытаясь отобрать у него телефон

Об этом сообщает польская полиция.

По данным правоохранителей, украинец обратился к прохожему с просьбой дать телефон, чтобы позвонить в скорую, поскольку он себя плохо чувствует. Однако человек ему отказал, объяснив, что у него разрядился аккумулятор.

Получив отказ, мужчина попытался силой вытащить его телефон: он повалил жертву на тротуар, начал бить кулаками по голове и кусать. Свидетели инцидента вмешались и передали нападающего полицейским.

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По словам мужчины, он работает в варшавском ресторане, а свое поведение объяснил тем, что его якобы отравили коллеги по работе, то подсыпав в пищу. Задержанный постоянно повторял, что стал плохо себя чувствовать сразу, как только вышел с работы.

Врачи после обследования не выявили в украинца никаких проблем со здоровьем.

Гражданину Украины уже предъявлено обвинение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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