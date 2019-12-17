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Espreso.tvМирВ Польше задержали украинца, который с оружием напал на своего работодателя

В Польше задержали украинца, который с оружием напал на своего работодателя


фото: policja.gov.pl
В городе Пястув близ Варшавы (Польша) 44-летний украинец совершил нападение с оружием на своего работодателя

Об этом сообщает RMF24 .

Как сообщается, мужчина напал на работодателя из-за того, что тот уволил его с работы. После освобождения он пришел к работодателю и потребовал денег. С собой у него был пистолет, которым он угрожал предпринимателю.

Между мужчинами завязалась драка. Уволенный сотрудник ударил работодателя в лицо, затем три раза выстрелил.

В результате инцидента никто не пострадал.

Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Правоохранители задержали украинца. Позже суд арестовал его на три месяца.

Напомним, в Люблине агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины, который принял ислам и готовил теракт. По данным польских спецслужб, украинец планировал взорвать автомобиль у торгового центра.

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