В Польше задержали украинца, который с оружием напал на своего работодателя
Об этом сообщает RMF24 .
Как сообщается, мужчина напал на работодателя из-за того, что тот уволил его с работы. После освобождения он пришел к работодателю и потребовал денег. С собой у него был пистолет, которым он угрожал предпринимателю.
Между мужчинами завязалась драка. Уволенный сотрудник ударил работодателя в лицо, затем три раза выстрелил.
В результате инцидента никто не пострадал.
Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Правоохранители задержали украинца. Позже суд арестовал его на три месяца.
Напомним, в Люблине агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины, который принял ислам и готовил теракт. По данным польских спецслужб, украинец планировал взорвать автомобиль у торгового центра.
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