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Espreso.tvОбществоСкалецкая по восстановлению санэпидслужбы: "Эта функция должна быть отстроена"

Скалецкая по восстановлению санэпидслужбы: "Эта функция должна быть отстроена"


фото: dw
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поддерживает позицию СНБО по восстановлению в Украине функций санэпидслужбы

Об этом она рассказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV .

"На сегодня у нас наработан проект закона, предусматривающий установление функций, утраченных функций в стране - кто их будет выполнять. Я поддерживаю позицию, которая была озвучена секретарем СНБО на счет четкости функций куда принадлежали ранее санэпидслужбы в контексте эпидемической безопасности, контроля и мониторинга и собственно этот функционал, не название службы, не служба, а функционал, который она выполняла - однозначно в стране должен быть восстановлен. В настоящее время все необходимые наработки уже сделаны. Я надеюсь, что в ближайшее время будут поддержаны и приняты ", - сказала Скалецкая.

Напомним, что СНБО обратилась в Кабмин с предложением частично восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы.

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