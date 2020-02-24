Скалецкая по восстановлению санэпидслужбы: "Эта функция должна быть отстроена"
Об этом она рассказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV .
"На сегодня у нас наработан проект закона, предусматривающий установление функций, утраченных функций в стране - кто их будет выполнять. Я поддерживаю позицию, которая была озвучена секретарем СНБО на счет четкости функций куда принадлежали ранее санэпидслужбы в контексте эпидемической безопасности, контроля и мониторинга и собственно этот функционал, не название службы, не служба, а функционал, который она выполняла - однозначно в стране должен быть восстановлен. В настоящее время все необходимые наработки уже сделаны. Я надеюсь, что в ближайшее время будут поддержаны и приняты ", - сказала Скалецкая.
Напомним, что СНБО обратилась в Кабмин с предложением частично восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы.
- Напомним, вчера, 22 февраля 2020, Данилов по поручению президента Владимира Зеленского посетил госпиталь Нацгвардии в Новых Санжарах (область) , где на обсервации находятся эвакуированы из Китая украинцы.
- Там он выступил с брифингом, заявив, что беспорядки перед прибытием эвакуированных руководили профессиональные провокаторы .
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