"У нас все хорошо. Никакого поднятия температуры или признаков ОРВИ нет", - Скалецкая отчитывается из Новых Санжар

23 февраля, 2020, 18:23

Руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила последние подробности по поводу самочувствия эвакуированных из Китая украинцев, которые вместе с ней находятся в госпитале Нацгвардии в пгт Новые Санжары Полтавской области

С информацией по состоянию на 17:00 воскресенья, 23 февраля 2020 г., она выступила у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.

"У нас все хорошо. Никакого поднятия температуры или признаков ОРВИ нет", - подчеркнула Министерка.

Она подтвердила, что у одной из женщин была боль в животе, но это, по словам Скалецкой, "обострилось гастроэнтерологическое заболевание".

"Ее обследовали. Назначили лечение. Предоставили медикаменты", - рассказала глава Минздрава.

Также Скалецкая заверила, что все, кто находится в медицинском центре НГУ, проходят регулярные медицинские осмотры, три раза в день питаются и имеют достаточное количество питьевой воды.

Между собой все пациенты и сотрудники центра общаются в защитных медицинских масках.