"У нас все хорошо. Никакого поднятия температуры или признаков ОРВИ нет", - Скалецкая отчитывается из Новых Санжар
С информацией по состоянию на 17:00 воскресенья, 23 февраля 2020 г., она выступила у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.
"У нас все хорошо. Никакого поднятия температуры или признаков ОРВИ нет", - подчеркнула Министерка.
Она подтвердила, что у одной из женщин была боль в животе, но это, по словам Скалецкой, "обострилось гастроэнтерологическое заболевание".
"Ее обследовали. Назначили лечение. Предоставили медикаменты", - рассказала глава Минздрава.
Также Скалецкая заверила, что все, кто находится в медицинском центре НГУ, проходят регулярные медицинские осмотры, три раза в день питаются и имеют достаточное количество питьевой воды.
Между собой все пациенты и сотрудники центра общаются в защитных медицинских масках.
- Напомним, в Новых Санжарах на Полтавщине эвакуированной из Китая иностранке понадобилась неотложная медицинская помощь из-за обострения хронического заболевания.
- По данным заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, у женщины в обсервации 22 февраля появилась боль в животе. Пришлось вызывать медиков из Полтавы.
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