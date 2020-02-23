Надо вернуть санэпидемслужбу, - СНБО

23 февраля, 2020, 20:17

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету Министров с предложением частично восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью ТСН, передает Еспресо.TV.

"СНБО обратилась к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой сейчас кое-кто (сообщает) со СМИ, а именно чтобы она начала выполнять те функции, которые она должна выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка, скажем так, столовых, кафе, ресторанов, а зачастую борьба суто с такими вещами, которые сегодня есть в стране", - наглосив он.