Надо вернуть санэпидемслужбу, - СНБО
23 февраля, 2020, 20:17
Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету Министров с предложением частично восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью ТСН, передает Еспресо.TV.
"СНБО обратилась к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой сейчас кое-кто (сообщает) со СМИ, а именно чтобы она начала выполнять те функции, которые она должна выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка, скажем так, столовых, кафе, ресторанов, а зачастую борьба суто с такими вещами, которые сегодня есть в стране", - наглосив он.
- Напомним, вчера, 22 февраля 2020 г., Данилов по поручению президента Владимира Зеленского посетил госпиталь Нацгвардии в Новых Санжарах (область), где на обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы.
- Там он выступил с брифингом, заявив, что беспорядками перед прибытием эвакуированных руководили профессиональные провокаторы.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!