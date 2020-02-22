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Espreso.tvОбществоВ Новых Санжарах работали профессиональные провокаторы, - секретарь СНБО Данилов

В Новых Санжарах работали профессиональные провокаторы, - секретарь СНБО Данилов


фото: ukrinform.ua
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что столкновения в Новых Санжарах могли спровоцировать профессиональные провокаторы

Об этом Данилов заявил на брифинге в Новых Санжарах, сообщает LIGA.net .

По его словам, правоохранители осознают, что в митингах принимали участие и люди, которые не имеют к Новых Санжарам никакого отношения.

"Эти люди являются профессионалами. Когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь", - сказал Данилов.

Он также добавил, что правоохранители отрабатывают ситуацию с профессиональными провокаторами.

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  • 22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникших в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района .
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