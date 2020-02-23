Скалецкая объяснила разницу между обсервацией и карантином
С таким заявлением министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выступила у себя на Facebook в воскресенье, 23 февраля 2020 г., передает Еспресо.TV.
"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - отметила она.
Обсервация же, по ее словам, означает нечто иное.
"Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда мы имеем здоровых людей, которые помещены в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения. Для того чтобы исключить распространение вируса", - пояснила Скалецкая.
Также она в очередной раз повторила, что в Украине пока нет инфицированных коронавирусом людей.
"В Украине нет ни одного случая острореспираторного заболевания, вызванного коронавирусом, не зафиксировано", - отметила Скалецкая.
И просьба: сохраняйте спокойствие, пользуйтесь только проверенной информацией, которая находится на сайте Министерства здравоохранения. И будьте здоровы", - пожелала она украинцам.
- Напомним, Скалецкая сейчас находится в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавщина) . Там она находится вместе с эвакуированными из Китая украинциямы. К ним применен режим обсервации.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!