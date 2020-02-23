Скалецкая объяснила разницу между обсервацией и карантином

23 февраля, 2020, 19:54

Обсервация - это пребывание здоровых людей в условиях изоляции. Проводится она для постоянного медицинского наблюдения

С таким заявлением министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выступила у себя на Facebook в воскресенье, 23 февраля 2020 г., передает Еспресо.TV.

"Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Карантин - это тот режим, который объявляется на зоне, на определенной территории, которая имеет значительное распространение заражения и где нужно контролировать передвижение людей", - отметила она.

Обсервация же, по ее словам, означает нечто иное.

"Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда мы имеем здоровых людей, которые помещены в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения. Для того чтобы исключить распространение вируса", - пояснила Скалецкая.

Также она в очередной раз повторила, что в Украине пока нет инфицированных коронавирусом людей.

"В Украине нет ни одного случая острореспираторного заболевания, вызванного коронавирусом, не зафиксировано", - отметила Скалецкая.

И просьба: сохраняйте спокойствие, пользуйтесь только проверенной информацией, которая находится на сайте Министерства здравоохранения. И будьте здоровы", - пожелала она украинцам.