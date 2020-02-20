В Украине чествуют погибших героев Революции достоинства. ФОТОРЕПОРТАЖ
20 февраля, 2020, 11:29
20 февраля в Украине - День героев Небесной Сотни, люди чтят память погибших во время Евромайдана
Об этом сообщает Еспресо.TV .
20 февраля в Украине чествуют День памяти Небесной сотни - участников Революции Достоинства. Люди приходят на улицу Институтскую, где 6 лет назад, были расстрелы активистов Евромайдана, чтобы возложить цветы в честь погибших.
Пятый президент Украины Петр Порошенко почтил память Героев Небесной сотни и призвал защитить ценности Революции Достоинства.
Экс-премьер-министр Арсений Яценюк и режиссер Олег Сенцов высказались по этому памятному событию.
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