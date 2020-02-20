В Украине чествуют погибших героев Революции достоинства. ФОТОРЕПОРТАЖ

20 февраля, 2020, 11:29

20 февраля в Украине - День героев Небесной Сотни, люди чтят память погибших во время Евромайдана

Об этом сообщает Еспресо.TV .

20 февраля в Украине чествуют День памяти Небесной сотни - участников Революции Достоинства. Люди приходят на улицу Институтскую, где 6 лет назад, были расстрелы активистов Евромайдана, чтобы возложить цветы в честь погибших.

Пятый президент Украины Петр Порошенко почтил память Героев Небесной сотни и призвал защитить ценности Революции Достоинства.

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк и режиссер Олег Сенцов высказались по этому памятному событию.