Зеленский с женой почтили память героев Революции достоинства

20 февраля, 2020, 11:57

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки возле креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола", - говорится в сообщении.

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Ранее в мероприятиях памяти героев Революции достоинства принял участие пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко.