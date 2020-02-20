 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский с женой почтили память героев Революции достоинства

Зеленский с женой почтили память героев Революции достоинства

В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской почтил память погибших активистов Революции достоинства

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки возле креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола", - говорится в сообщении.

Читайте также. В Украине чествуют погибших героев Революции достоинства. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее в мероприятиях памяти героев Революции достоинства принял участие пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать