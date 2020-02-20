Зеленский с женой почтили память героев Революции достоинства
20 февраля, 2020, 11:57
В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской почтил память погибших активистов Революции достоинства
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки возле креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола", - говорится в сообщении.
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Ранее в мероприятиях памяти героев Революции достоинства принял участие пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко.
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