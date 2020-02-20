"Нам опять предлагают договориться с убийцами": Сенцов выступил против легализации коллаборационистов, патрулей с террористами и воды в Крым

20 февраля, 2020, 07:47

Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов выступил против легализации в Украине ставленников российских оккупантов, внедрение совместных с террористами патрулей в ОРДЛО и подачи воды в оккупированный Крым

Об этом Сенцов написал в Facebook.

"После почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и тому подобное. Кто-то не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал. Вряд в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все стремимся мира, но не ценой отдачи всего за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы! " - написал Сенцов.

Экс-политический узник также напомнил, как во время Революции достоинства протестующим предлагали договориться с Виктором Януковичем после того, как уже были убиты активисты, но твердость позиции относительно отставки привела к бегству экс-президента.

"Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц-беркутовцев. Когда на следующий день после расстрела людей на Майдане его так называемые лидеры вышли втроем на вече и сказали, что они договорились с Яником, их встретили крики" Позор! "А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил наше общее требование:" Никаких переговоров с убийцами! Только отставка!". И Янукович сбежал. На руках у Путина гораздо больше украинской крови", - подчеркнул Сенцов.