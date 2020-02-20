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Espreso.tvОбщество"Склоняем голову. Молимся. Помним": Яценюк призвал почтить погибших героев Революции достоинства

"Склоняем голову. Молимся. Помним": Яценюк призвал почтить погибших героев Революции достоинства

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал помнить подвиг героев Небесной сотни, которые отдали свои жизни за то, чтобы Украина была свободной и демократической страной

Соответствующее сообщение Яценюк сделал в Facebook.

"В этот день в центре Киева вели огонь на поражение. Шесть лет назад на Майдане Независимости штурмовики Януковича стреляли в украинских патриотов. Пало 48 из Небесной сотни. 46 из них - не более чем за 2:00. Сегодня день памяти погибших участников революции достоинства. Наша память, наши герои, которые отдали свою жизнь за нашу свободу. склоняем головы. Молимся. Помним ", - написал Яценюк.

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