"Склоняем голову. Молимся. Помним": Яценюк призвал почтить погибших героев Революции достоинства

20 февраля, 2020, 10:21

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал помнить подвиг героев Небесной сотни, которые отдали свои жизни за то, чтобы Украина была свободной и демократической страной

Соответствующее сообщение Яценюк сделал в Facebook.

"В этот день в центре Киева вели огонь на поражение. Шесть лет назад на Майдане Независимости штурмовики Януковича стреляли в украинских патриотов. Пало 48 из Небесной сотни. 46 из них - не более чем за 2:00. Сегодня день памяти погибших участников революции достоинства. Наша память, наши герои, которые отдали свою жизнь за нашу свободу. склоняем головы. Молимся. Помним ", - написал Яценюк.