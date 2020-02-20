"Посмотрите в глаза тех, кто потеряли своих героев": Порошенко призвал защитить ценности Революции Достоинства

20 февраля, 2020, 10:48

Об этом передает Еспресо.TV .

"Все кто, неравнодушен, сегодня в это время собрался здесь для того, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина имела уникальную возможность. Двигаться дальше, вперед и быть европейской страной. 6 лет прошло, с тех пор, когда победила достоинство и свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу, потому что 18-20 февраля 2014 года, были наиболее трагические дни и часы на этом святом месте ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что люди должны сделать все, для того, чтобы дело ради которой, заплаченная такая высокая цена, чтобы это было не зря, потому что сейчас поднимают голову силы реванша.

"Янукович из Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, которые убивали Героев Небесной Сотни, обменены волей действующей власти, выпущенные на волю. Моя позиция абсолютная четкая - посмотреть в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит - адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства ", - отметил экс-президент.

Он добавил, что это только можно остановить единством.

"Нашим единством, только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы. Власть, до сих пор не разобралась, что в стране война. Называют события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытаются в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине. Ничего вы там не увидите, кроме войны и желание уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, потому что это война за нашу родную землю, государство. Война за то, за что отдали свою жизнь герои Небесной сотни. Они пытаются переписать историю. Мы это точно не дадим сделать, потому что с нами ук ой народ, потому что с нами правда, наша вера, наша церковь, и Господь Бог. И с нами точно будет победа ", - подытожил Порошенко.