"Миротворец" обещает внести в свое "чистилища" организаторов акций против эвакуированных украинцев из Китая
Об этом «Миротворец» сообщил в Twitter.
Все обнаруженные провокаторы и организаторы акций против оказания помощи нашим согражданам, которые вернулись сегодня из Китая, будут занесены в "Чистилище" сайта "Миротворец". Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ присоединиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.
Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.
Все обнаруженные провокаторов и организаторов акций ПРОТИВ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ нашим согражданам, КОТОРЫЕ вернулись СЕГОДНЯ ИЗ КИТАЯ, будут занесены в ЧИСТИЛИЩЕ САЙТА "МИРОТВОРЕЦ".
Напоминаем:
Ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности" pic.twitter.com/r7ttZ67fBc
- 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
- Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителям Минздрава и МВД и своему нардепу о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая
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По словам журналиста очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок.
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Автобусы с эвакуированными из Китая заехали в санаторий в Новых Санжарах .
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