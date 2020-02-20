"Миротворец" обещает внести в свое "чистилища" организаторов акций против эвакуированных украинцев из Китая

20 февраля, 2020, 20:45

Все выявленные провокаторы и организаторы акций против оказания помощи нашим согражданам, которые вернулись из Китая, будут занесены в "чистилище" сайта "Миротворец"

Об этом «Миротворец» сообщил в Twitter.

Все обнаруженные провокаторы и организаторы акций против оказания помощи нашим согражданам, которые вернулись сегодня из Китая, будут занесены в "Чистилище" сайта "Миротворец". Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ присоединиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Все обнаруженные провокаторов и организаторов акций ПРОТИВ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ нашим согражданам, КОТОРЫЕ вернулись СЕГОДНЯ ИЗ КИТАЯ, будут занесены в ЧИСТИЛИЩЕ САЙТА "МИРОТВОРЕЦ".

Напоминаем:

Ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности" pic.twitter.com/r7ttZ67fBc