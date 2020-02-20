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Espreso.tvОбщество"Миротворец" обещает внести в свое "чистилища" организаторов акций против эвакуированных украинцев из Китая

"Миротворец" обещает внести в свое "чистилища" организаторов акций против эвакуированных украинцев из Китая

Все выявленные провокаторы и организаторы акций против оказания помощи нашим согражданам, которые вернулись из Китая, будут занесены в "чистилище" сайта "Миротворец"

Об этом «Миротворец» сообщил в Twitter.

Все обнаруженные провокаторы и организаторы акций против оказания помощи нашим согражданам, которые вернулись сегодня из Китая, будут занесены в "Чистилище" сайта "Миротворец". Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ присоединиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР
  • Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Украины, руководителям Минздрава и МВД и своему нардепу о невозможности принять в медицинском центре Нацгвардии на карантин эвакуированных из Китая
  • По словам журналиста очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок.
  • Автобусы с эвакуированными из Китая заехали в санаторий в Новых Санжарах .

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