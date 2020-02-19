Украина ожидает передачу тела погибшего на Донбассе 18 февраля бойца в четверг

19 февраля, 2020, 16:59

Украинская сторона надеется на возвращение тела 22-летнего гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вильного 18 февраля в четверг, 20 февраля

Об этом сообщил пресс-офицер Штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко в комментарии "Украинской правде".

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация безопасности позволит - не будет обстрелов или других провокаций - то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра (20 февраля, - ред.)", - заявил он.

Кузьменко добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации (ОЦКК).