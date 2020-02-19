Украина ожидает передачу тела погибшего на Донбассе 18 февраля бойца в четверг
19 февраля, 2020, 16:59
Украинская сторона надеется на возвращение тела 22-летнего гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вильного 18 февраля в четверг, 20 февраля
Об этом сообщил пресс-офицер Штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко в комментарии "Украинской правде".
"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация безопасности позволит - не будет обстрелов или других провокаций - то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра (20 февраля, - ред.)", - заявил он.
Кузьменко добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации (ОЦКК).
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
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