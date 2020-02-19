На Львовщине призывают блокировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных из Уханя

19 февраля, 2020, 13:50

Во львовских группах в соцсетях и мессенджерах распространяют информацию, что эвакуированных из китайского Уханя украинцев привезут во Львовскую область, и призывают блокировать улицы

Об этом сообщил в Facebook пользователь Андрей Дрозда.

"В Винниках (Львовская область - ред.) паника из-за коронавируса. Группы и чаты в мессенджерах гудят. Некоторые уже готовы блокировать улицы. На запах страха, как осы на мед, слетаются профессиональные организаторы уличных акций", - написал Дрозда.

Пользователь добавил скриншоты из мессенджеров и соцсетей, на которых можно увидеть утверждение, что эвакуированных из Уханя якобы привезут в больницу города Винники, а самолет якобы прилетит в аэропорт Львова ночью 20 февраля.

В то же время на сайте аэропорта "Борисполь" имеется информация, что самолет из Уханя прилетит именно в этот аэропорт в 7:45 четверга, 20 февраля.