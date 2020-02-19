На Львовщине призывают блокировать дороги, чтобы не пустить эвакуированных из Уханя
19 февраля, 2020, 13:50
Во львовских группах в соцсетях и мессенджерах распространяют информацию, что эвакуированных из китайского Уханя украинцев привезут во Львовскую область, и призывают блокировать улицы
Об этом сообщил в Facebook пользователь Андрей Дрозда.
"В Винниках (Львовская область - ред.) паника из-за коронавируса. Группы и чаты в мессенджерах гудят. Некоторые уже готовы блокировать улицы. На запах страха, как осы на мед, слетаются профессиональные организаторы уличных акций", - написал Дрозда.
Пользователь добавил скриншоты из мессенджеров и соцсетей, на которых можно увидеть утверждение, что эвакуированных из Уханя якобы привезут в больницу города Винники, а самолет якобы прилетит в аэропорт Львова ночью 20 февраля.
В то же время на сайте аэропорта "Борисполь" имеется информация, что самолет из Уханя прилетит именно в этот аэропорт в 7:45 четверга, 20 февраля.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай в ночь на 19 февраля.
- По состоянию на 19 февраля в Китае от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек , еще более 74 тыс. - заразились.
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