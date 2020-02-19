Коронавирус: самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Самолет должен вернуться в Украину 20 февраля в 8:00.
По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, на борт самолета допустят для эвакуации только здоровых граждан, проверку которых проведут китайские и украинские медицинские работники. Для оказания медицинской помощи в самолете будут находиться квалифицированные врачи. Кроме того, каждый пассажир до посадки будет подписывать информированное добровольное согласие на проверку и наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа человека не будут эвакуировать.
Государственный секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц уточнил, что самолет заберет 49 украинцев и до 25 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании.
"Иностранные граждане будут эвакуированы в соответствии с нормами международного взаимодействия и пройдут обсервацию вместе с украинцами, а позже будут отправлены к себе домой", - сказал Заяц.
Ранее сообщалось, что Украина эвакуирует из Китая 56 человек , в том числе 11 иностранцев.
- Нагдаемо, по состоянию на 18 февраля в Китае от коронавруса умерли 1868 человек , более 72 тыс. инфицировано
- За пределами Китая зафиксировано уже пять смертей от коронавируса.
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