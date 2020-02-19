В Китае от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек, более 74 тыс. - заразились

19 февраля, 2020, 08:35

По состоянию на конец суток 18 февраля в Китае зафиксировали 2004 случая смерти от коронавируса

Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

"2004 человека умерли. Всего было зарегистрировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания и 5248 случаев - с подозрением на заболевание", - говорится в сообщении.

В то же время в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили о 14376 пациентах, которые выздоровели и были выписаны из больниц.