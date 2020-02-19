 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Китае от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек, более 74 тыс. - заразились

В Китае от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек, более 74 тыс. - заразились

По состоянию на конец суток 18 февраля в Китае зафиксировали 2004 случая смерти от коронавируса

Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

"2004 человека умерли. Всего было зарегистрировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания и 5248 случаев - с подозрением на заболевание", - говорится в сообщении.

В то же время в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили о 14376 пациентах, которые выздоровели и были выписаны из больниц.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать