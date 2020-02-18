Вследствие боя на Луганщине позиции ООС не потеряны, - штаб
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел. Семнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.
18 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения.
По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.
Также в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.
"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина", - говорится в сообщении.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Журналист Юрий Бутусов в эфире Еспресо заявил, что наступление русских на Донбассе является политической демонстрацией.
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