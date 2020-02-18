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Espreso.tvОбществоВследствие боя на Луганщине позиции ООС не потеряны, - штаб

Вследствие боя на Луганщине позиции ООС не потеряны, - штаб

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел. Семнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

18 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.

Также в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина", - говорится в сообщении.

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