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Espreso.tvОбществоБутусов: атака России на Донбассе - это политическая операция

Бутусов: атака России на Донбассе - это политическая операция


фото: Facebook
Журналист Юрий Бутусов прокомментировал атаку России на Донбассе и заявил, что это является политической демонстрацией

Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV 

"Это политическая операция, поводом для которой стала вымышленная ситуация на линии фронта. Последние несколько месяцев есть  противостояние в районе разведения "Золотое". На флангах этой зоны происходят постоянные перестрелки. Из-за наличия зоны примирения там ограничено расположение всех видов тяжелого вооружения и потому этим пользуются обе стороны. Там сближены позиции, идут постоянные перестрелки. Так вот, один из наблюдательных пунктов ВСУ в "серой зоне" сегодня подвергся атакам для того, чтобы исключить маневрирование, рассредоточить огонь украинских войск", - сказал Бутусов

По его словам, Россия продемонстрировала, что несмотря на все мирные переговоры она диктует правила игры на Донбассе и продолжит диктовать каким образом она видит разграничение.

 

 

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