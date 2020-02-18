"Обострение происходит в тех местах, где произошло разведение": Княжицкий о наступлении русских

18 февраля, 2020, 15:30

Политика завершения войны на Донбассе путем уступок президенту России Владимиру Путину не работает, поскольку российский агрессор стремится получить контроль над всей Украиной, а не только над Донбассом

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в комментарии Еспресо.TV.

"Ну конечно, не работает ("посмотреть в глаза Путину" и таким образом завершить войну, - ред.). И было очевидно, что никогда не будет работать, потому что Россия - это страна-агрессор, которая хочет иметь Украину в полном своем подчинении. Им не нужен Донбасс, им нужна страна, которая будет фактически частью новосозданного союза, который пытается восстановить Путин. Мы видим, как он давит на Беларусь. Происходит это давление на Украину. Поэтому все иллюзии Зеленского, а так же и его избирателей, о том, что, если мы прекратим стрелять, то начнется мир, в принципе, как и эт в можно ожидать, рассыпаются в прах. Мы видим, что как раз обострение происходит в тех местах, где произошло разведение. Поэтому, чем больше мы будем показывать слабость, тем больше потерь мы будем иметь на фронте", - сказал Княжицкий.

Читайте также. "Выбивает из-под бубочки" табуретку миротворца": украинцы реагируют на наступление оккупантов в районе разведения сил

Народный депутат отметил, что Путин, очевидно, ждет от украинских властей полного, а не частичного согласования действий с Россией.

"Я думаю, что сам Путин хочет показать, что политика Зеленского - и вашим и нашим, когда один раз он рассказывает о глубине гуманизма в его глазах, а в другой раз говорит абсолютную правду о том, что Вторая мировая началась из-за сговора Советского Союза и фашистской Германии, вызывает ужасное возмущение Путина и очень многих людей, которые его поддерживают. Очевидно, Путина такая политика украинской власти не устраивает. Украинская власть должна понять, что единственный способ защиты - это строить сильную страну, искать европейских союзников и не заигрывать с агрессором, потому что каждое наше заигрывание, каждое наше оправдание, хотя бы минимальное, агрессора, каждая наша попытка скомпрометировать Майдан, а это происходит как раз в дни годовщины Майдана, - это помощь агрессору нас атаковать", - сказал Княжицкий.

Также нардеп предостерег от встреч с Путиным, которые несут угрозу украинским интересам.

"Я думаю, что сам Путин не заинтересован в таких встречах без того, чтобы мы не имплементировали в Конституцию особый статус на постоянной основе, а фактически признали бы правао России влиять на всю внутреннюю политику Украины. Поэтому я не вижу таких желаний. Я вижу, что это попытка Путина показать Зеленскому, что все его обещания перед его же избирателями в принципе рассыплются, и ничего из этих обещаний не будет, если он полностью не будет слушаться того, что ему говорит Путин", - сказал Княжицкий.

Кроме того, народный депутат напомнил, что для Путина было важным отстранение от власти в Украине именно Петра Порошенко, однако ему будет мешать любой президент, который будет защищать украинские интересы.

"Для России было важно, чтобы кто угодно был президентом, лишь бы не Порошенко. Очевидно, Зеленский использовал эти настроения, подогреваемые в обществе российской пропагандой во время гибридной войны. Но это не значит, что Путина устроит любой президент, который будет себя позиционировать как президент независимой Украины, а не российский гауляйтер", - добавил Княжицкий.