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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился в Мюнхене с главой МВФ

Зеленский встретился в Мюнхене с главой МВФ

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой

Это уже вторая их встреча в этом году, передает Еспресо.TV со ссылкой на Офис президента

Как отмечается, стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построение системы верховенства права, так называемый законопроект о банках.

"Наша встреча с Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - подытожил Зеленский.

 

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