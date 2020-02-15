Зеленский встретился в Мюнхене с главой МВФ

15 февраля, 2020, 11:20

Это уже вторая их встреча в этом году, передает Еспресо.TV со ссылкой на Офис президента

Как отмечается, стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построение системы верховенства права, так называемый законопроект о банках.

"Наша встреча с Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - подытожил Зеленский.