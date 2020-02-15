Зеленский встретился в Мюнхене с главой МВФ
15 февраля, 2020, 11:20
На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
Это уже вторая их встреча в этом году, передает Еспресо.TV со ссылкой на Офис президента
Как отмечается, стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построение системы верховенства права, так называемый законопроект о банках.
"Наша встреча с Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - подытожил Зеленский.
- Напомним, Владимир Зеленский начал двухдневный официальный визит в Германию , где он присоединится к международной безопасности конференции в Мюнхене , одним из главных вопросов которой заявлено проблему по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Визит проходит на фоне громкого политического скандала по поводу встречи Зеленского с приближенным к Путину российским силовиком Патрушевым, якобы имевшей место во время новогоднего отдыха президента в Омане.
- Одновременно в Киеве на свой съезд собралась президентская партия "Слуга народа".
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