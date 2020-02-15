Зеленский должен рассказать все об Омане. Если нет, начнется расследование по поводу государственной измены, - Нацкорпус
Об этом говорится в официальном заявлении политической партии "Национальный корпус", обнародованной ее пресс-службой, передает Еспресо.TV .
"До сих пор президент избегал четкого ответа на вопрос относительно обстоятельств поездки в Оман. Зеленский должен прекратить прятаться от народа и дать четкий ответ на вопросы, которые волнуют общество: это был государственный или частный визит, он осуществлялся за государственные или частные средства, была встреча с Патрушевым или нет, о чем были переговоры ", - отмечают в" Нацкорпусе ".
"Тайные встречи на курортах приемлемые для влюбленных или для куратора-ФСБшника и его агента, а не для главы государства и секретаря СНБО страны-агрессора. Тем более такие встречи неприемлемы во время войны и могут быть расценены как государственная измена", - отмечают в партии .
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"Национальный корпус" требует от президента Зеленского "официально отреагировать на расследование, опубликованное журналистами, полностью раскрыть информацию о программе визита в Оман, а также переговоры, которые происходили во время этой поездки".
"В противном случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования деятельности президента Украины на предмет государственной измены. Национальный корпус поддержит обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии по этому вопросу", - заключают "нацкорпусовцы".
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- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- Медиа выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , экс-куратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным , любые контакты Зеленского с Патрушевым там отрицают и обещают судиться со "Схемами" .
- При этом опальный российский политолог, уволенный за нелояльность теперь уже бывший профессор политологии Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО), доктор исторических наук Валерий Соловей со ссылкой на собственные источники в Кремле также заявляет о серии встреч Зеленского с российскими чиновниками самого высокого ранга во время "отдыха" в Омане. Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV .
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