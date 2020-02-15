Зеленский должен рассказать все об Омане. Если нет, начнется расследование по поводу государственной измены, - Нацкорпус

15 февраля, 2020, 08:38

Обнародована журналистами информация о возможной тайной встрече президента Зеленского с доверенным лицом Путина - экс-главой ФСБ, а ныне секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым является угрозой национальной безопасности Украины

Об этом говорится в официальном заявлении политической партии "Национальный корпус", обнародованной ее пресс-службой, передает Еспресо.TV .

"До сих пор президент избегал четкого ответа на вопрос относительно обстоятельств поездки в Оман. Зеленский должен прекратить прятаться от народа и дать четкий ответ на вопросы, которые волнуют общество: это был государственный или частный визит, он осуществлялся за государственные или частные средства, была встреча с Патрушевым или нет, о чем были переговоры ", - отмечают в" Нацкорпусе ".

"Тайные встречи на курортах приемлемые для влюбленных или для куратора-ФСБшника и его агента, а не для главы государства и секретаря СНБО страны-агрессора. Тем более такие встречи неприемлемы во время войны и могут быть расценены как государственная измена", - отмечают в партии .

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"Национальный корпус" требует от президента Зеленского "официально отреагировать на расследование, опубликованное журналистами, полностью раскрыть информацию о программе визита в Оман, а также переговоры, которые происходили во время этой поездки".

"В противном случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования деятельности президента Украины на предмет государственной измены. Национальный корпус поддержит обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии по этому вопросу", - заключают "нацкорпусовцы".

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