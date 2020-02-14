Порошенко назвал задачу Украины на Мюнхенской конференции

14 февраля, 2020, 21:19

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Цель пребывания нашей команды сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности - защита интересов Украины. Это очень нелегкая и кропотливая работа: держать Украину высоко в повестке дня международного сообщества. И сейчас вы можете увидеть и сравнить с предыдущими годами, насколько меньше упоминается Украина в выступлениях ключевых лидеров и во время двусторонних встреч, и во время публичных мероприятий. Важнейшая задача - сделать все возможное, чтобы сохранить санкции против РФ вплоть до полного освобождения украинской земли. Мы говорим как о Донбассе, так и о Крыме", - заявил Порошенко.

Пятый президент Украины также сообщил о встрече с рядом ведущих мировых политиков во время конференции.

"Во время Мюнхенской конференции мы имели большое количество плодотворных переговоров. Мы встретились с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, имели эмоциональную беседу с Нэнси Пелоси - спикером Палаты представителей Конгресса США. Были встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым, а также с президентом Литвы. Конструктивной была также встреча с американской делегацией. Очень важной стал разговор с Кристалиной Георгиевой - исполнительным директором МВФ, где речь шла о продолжении сотрудничества с МВФ, обеспечении стабильности финансово-банковской системы и Украины", - добавил Порошенко.