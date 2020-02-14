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Espreso.tvОбществоПорошенко назвал задачу Украины на Мюнхенской конференции

Порошенко назвал задачу Украины на Мюнхенской конференции

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал главными задачами представителей Украины на Мюнхенской конференции по безопасности защиту украинских интересов и работу по сохранению санкций против РФ

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Цель пребывания нашей команды сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности - защита интересов Украины. Это очень нелегкая и кропотливая работа: держать Украину высоко в повестке дня международного сообщества. И сейчас вы можете увидеть и сравнить с предыдущими годами, насколько меньше упоминается Украина в выступлениях ключевых лидеров и во время двусторонних встреч, и во время публичных мероприятий. Важнейшая задача - сделать все возможное, чтобы сохранить санкции против РФ вплоть до полного освобождения украинской земли. Мы говорим как о Донбассе, так и о Крыме", - заявил Порошенко.

Пятый президент Украины также сообщил о встрече с рядом ведущих мировых политиков во время конференции.

"Во время Мюнхенской конференции мы имели большое количество плодотворных переговоров. Мы встретились с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, имели эмоциональную беседу с Нэнси Пелоси - спикером Палаты представителей Конгресса США. Были встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым, а также с президентом Литвы. Конструктивной была также встреча с американской делегацией. Очень важной стал разговор с Кристалиной Георгиевой - исполнительным директором МВФ, где речь шла о продолжении сотрудничества с МВФ, обеспечении стабильности финансово-банковской системы и Украины", - добавил Порошенко.

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