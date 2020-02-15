"Слуги народа" проводят съезд в Киеве

15 февраля, 2020, 10:56

В субботу, 15 февраля 2020 года, президентская партия "Слуга народа" проводит съезд в Киеве

Местом собрания избран конгрессно-выставочный центр "Парковый", что рядом со столичным Мариининським дворцом и одноименным парком, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .

"Мы решили, что это будет офис партии для различных наших структур", - заявила перед началом съезда заместитель председателя парламентской фракции СН Евгения Кравчук.

Депутат напомнила, что именно в "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

В общественном хабе партии проводить съезды, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных председателей ОТГ от партии "Слуга народа".

Кроме того, сегодня в "Парковом" пройдет съезд "Слуги народа", где партию объявят центристской политической силой и изберут высший совет партии.