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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" проводят съезд в Киеве

"Слуги народа" проводят съезд в Киеве


фото: parkovy.info
В субботу, 15 февраля 2020 года, президентская партия "Слуга народа" проводит съезд в Киеве

Местом собрания избран конгрессно-выставочный центр "Парковый", что рядом со столичным Мариининським дворцом и одноименным парком, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .

"Мы решили, что это будет офис партии для различных наших структур", - заявила перед началом съезда заместитель председателя парламентской фракции СН Евгения Кравчук.

Депутат напомнила, что именно в "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

В общественном хабе партии проводить съезды, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных председателей ОТГ от партии "Слуга народа".

Кроме того, сегодня в "Парковом" пройдет съезд "Слуги народа", где партию объявят центристской политической силой и изберут высший совет партии.

 

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