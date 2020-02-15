"Слуги народа" проводят съезд в Киеве
Местом собрания избран конгрессно-выставочный центр "Парковый", что рядом со столичным Мариининським дворцом и одноименным парком, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .
"Мы решили, что это будет офис партии для различных наших структур", - заявила перед началом съезда заместитель председателя парламентской фракции СН Евгения Кравчук.
Депутат напомнила, что именно в "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".
В общественном хабе партии проводить съезды, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных председателей ОТГ от партии "Слуга народа".
Кроме того, сегодня в "Парковом" пройдет съезд "Слуги народа", где партию объявят центристской политической силой и изберут высший совет партии.
- Напомним, Владимир Зеленский начал сегодня двухдневный официальный визит в Германию , где он присоединится к международной конференции по безопасност в Мюнхене , одним из главных вопросов которой заявлено проблему по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Визит проходит на фоне громкого политического скандала по поводу встречи Зеленского с приближенным к Путину российским силовиком Патрушевым, которая якобы имевшей место во время новогоднего отдыха президента в Омане.
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