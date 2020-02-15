Зеленский прибыл с визитом в Германию
15 февраля, 2020, 09:25
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 14 февраля 2020 года, начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности
Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства передает Еспресо.TV .
"Во время форума Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине", - отмечают на Банковой.
Кроме того, президент проведет ряд международных встреч.
- Напомним, перед вылетом в ФРГ президент Зеленский провел телефонный разговор с Путиным .
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