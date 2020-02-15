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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл с визитом в Германию

Зеленский прибыл с визитом в Германию


фото: YouTube
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 14 февраля 2020 года, начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства передает Еспресо.TV .

"Во время форума Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине", - отмечают на Банковой.

Кроме того, президент проведет ряд международных встреч.

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