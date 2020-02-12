 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак не исключает встречи Зеленского с Путиным

Ермак не исключает встречи Зеленского с Путиным

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает персональной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но пока таких договоренностей нет

Об этом на брифинге сказал Ермак, передает Еспресо.TV .

"О встрече с Владимиром Путиным - это решение будет принимать президент. Если он будет видеть что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в нормандском формате - мы это не исключаем. Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было ", - сказал Ермак.

Также на брифинге он заявил, что намерен продолжить международные переговоры с Россией , которые были за ним закреплены во время, когда он занимал должность помощника президента.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать