Ермак не исключает встречи Зеленского с Путиным
Об этом на брифинге сказал Ермак, передает Еспресо.TV .
"О встрече с Владимиром Путиным - это решение будет принимать президент. Если он будет видеть что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в нормандском формате - мы это не исключаем. Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было ", - сказал Ермак.
Также на брифинге он заявил, что намерен продолжить международные переговоры с Россией , которые были за ним закреплены во время, когда он занимал должность помощника президента.
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Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента Украины и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
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Также стало известно, что медиаменеджер Даша Заривна стала пресс-секретарем нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента.
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