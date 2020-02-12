Ермак не исключает встречи Зеленского с Путиным

Об этом на брифинге сказал Ермак, передает Еспресо.TV .

"О встрече с Владимиром Путиным - это решение будет принимать президент. Если он будет видеть что эта встреча необходима, она может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в нормандском формате - мы это не исключаем. Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было ", - сказал Ермак.

Также на брифинге он заявил, что намерен продолжить международные переговоры с Россией , которые были за ним закреплены во время, когда он занимал должность помощника президента.