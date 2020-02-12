Ермак в должности руководителя ОП продолжит вести переговоры с Россией

12 февраля, 2020, 11:00

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак намерен продолжить международные переговоры, которые были за ним закреплены во время, когда он занимал должность помощника президента

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

"Я не оставлю те направления, кими я руководствовался и занимался в последнее время. Безусловно, для президента Украины и для Офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны на Донбассе. В интересах Украины. Это направление остается приоритетным", - сказал Ермак .

"Внешнеполитические и внешние направления безусловно останутся в моем виду и я буду заботиться о них тоже. Я считаю, что сегодня Украина является в топе мирового внимания и мы не можем терять этот шанс, и необходимо сделать все, чтобы сегодня внимание, тот интерес, который мы сегодня имеем и чувствуем во время международных визитов президента Украины, заканчивался и давал нам конкретные результаты ", - подчеркнул он.