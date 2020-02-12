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Espreso.tvОбществоЕрмак в должности руководителя ОП продолжит вести переговоры с Россией

Ермак в должности руководителя ОП продолжит вести переговоры с Россией

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак намерен продолжить международные переговоры, которые были за ним закреплены во время, когда он занимал должность помощника президента

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV .

"Я не оставлю те направления, кими я руководствовался и занимался в последнее время. Безусловно, для президента Украины и для Офиса президента одним из приоритетов является и всегда будет прекращение войны на Донбассе. В интересах Украины. Это направление остается приоритетным", - сказал Ермак .

"Внешнеполитические и внешние направления безусловно останутся в моем виду и я буду заботиться о них тоже. Я считаю, что сегодня Украина является в топе мирового внимания и мы не можем терять этот шанс, и необходимо сделать все, чтобы сегодня внимание, тот интерес, который мы сегодня имеем и чувствуем во время международных визитов президента Украины, заканчивался и давал нам конкретные результаты ", - подчеркнул он.

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