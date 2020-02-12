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Espreso.tvОбщество"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента, тот я", - Заривна будет работать вместе с Ермаком

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента, тот я", - Заривна будет работать вместе с Ермаком


фото: Facebook Зарівної
Даша Заривна стала пресс-секретарем нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака

О своем назначении Заривна написала в Twitter.

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать ", - написала она.

На своей странице в Facebook она отметила, что находится вместе с Ермаком в Офисе президента Украины. Детали и официальный комментарий по ее словам, будет позже.

В Instagram Заривной есть фотография с Ермаком от 7 ноября 2019 года.

"Вчера была на линии разведения в районе населенного пункта Богдановка (Петровское), затем в Золотом. Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов - США, Франции, Германии и Великобритании ", - написала тогда она.

Ранее Заривна запустила новый интернет-журнал о технологиях и бизнес Vector и коммуникационное агентство Vector PR. К этому Заривна была шеф-редактором издания L'Officiel Online и основала нетворкинг-платформу благотворительных аукционов Charitum.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента Украины и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
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