"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента, тот я", - Заривна будет работать вместе с Ермаком

12 февраля, 2020, 08:16

Даша Заривна стала пресс-секретарем нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака

О своем назначении Заривна написала в Twitter.

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать ", - написала она.

На своей странице в Facebook она отметила, что находится вместе с Ермаком в Офисе президента Украины. Детали и официальный комментарий по ее словам, будет позже.

В Instagram Заривной есть фотография с Ермаком от 7 ноября 2019 года.

"Вчера была на линии разведения в районе населенного пункта Богдановка (Петровское), затем в Золотом. Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов - США, Франции, Германии и Великобритании ", - написала тогда она.

Ранее Заривна запустила новый интернет-журнал о технологиях и бизнес Vector и коммуникационное агентство Vector PR. К этому Заривна была шеф-редактором издания L'Officiel Online и основала нетворкинг-платформу благотворительных аукционов Charitum.