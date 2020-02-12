"Плохой знак, потому что есть усиление партии капитуляции", - Порошенко о назначении Ермака

12 февраля, 2020, 09:00

Об этом Порошенко рассказал в колонке для " Украинской правды ".

Порошенко считает, что увольнение главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака "и не радуют и не злорадствуют".

"С одной стороны, шило на мыло, с другой - плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции", - пояснил Порошенко.