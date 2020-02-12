 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Плохой знак, потому что есть усиление партии капитуляции", - Порошенко о назначении Ермака

"Плохой знак, потому что есть усиление партии капитуляции", - Порошенко о назначении Ермака


фото: Facebook Дарини Зарівної
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента

Об этом Порошенко рассказал в колонке для " Украинской правды ".

Порошенко считает, что увольнение главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака "и не радуют и не злорадствуют".

"С одной стороны, шило на мыло, с другой - плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции", - пояснил Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать