"Плохой знак, потому что есть усиление партии капитуляции", - Порошенко о назначении Ермака
12 февраля, 2020, 09:00
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента
Об этом Порошенко рассказал в колонке для " Украинской правды ".
Порошенко считает, что увольнение главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака "и не радуют и не злорадствуют".
"С одной стороны, шило на мыло, с другой - плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции", - пояснил Порошенко.
- Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента Украины и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
- Также стало известно, что медиаменеджер Даша Заривна стала пресс-секретарем нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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