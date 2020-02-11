Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака
11 февраля, 2020, 11:40
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса Президента Украины", - говорится в указе.
Указ Зеленского обнародован во №48 / 2020.
"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №46 / 2020.
Другим указом №47 / 2020 Зеленский уволил Ермака с должности первого помощника президента.
- 6 февраля председатель Офиса президента Андрей Богдан опроверг свой конфликт с советником Зеленского Андреем Ермаком.
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