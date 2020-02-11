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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака

Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака


фото: pravda.ua
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

Указ Зеленского обнародован во №48 / 2020.

"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №46 / 2020.

Другим указом №47 / 2020 Зеленский уволил Ермака с должности первого помощника президента.

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