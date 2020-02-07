Обыски на "1+1": Баканова вызывают в Раду
7 февраля, 2020, 07:49
Главу СБУ Ивана Баканова вызывают на заседание комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, которая должна состояться 10 февраля
Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" народный депутат от "Слуги народа", председатель указанного комитета Александр Ткаченко.
"Приглашаю на внеочередное заседание нашего комитета в понедельник. Мы позвали господина Баканова", - сказал Ткаченко.
Ранее Баканов заявил, что проведенные СБУ обыски на "1+1" не являются давлением на журналистов и притеснениями свободы слова.
- Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1".
- Нардеп-слуга Александр Дубинский заявил, что "1+1" обыскивают в связи с прослушиванием премьерминистра Алексея Гончарука.
- СБУ пришла с обысками домой к трем журналистам .
- В связи с обысками на канале группа "1+1 медиа" обратилась к президенту Украины, генпрокурору, главе Верховной Рады и председателям комитетов по информационной политике и по вопросам свободы слова, а также главе СБУ и руководству Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-