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Espreso.tvОбществоОбыски на "1+1": Баканова вызывают в Раду

Обыски на "1+1": Баканова вызывают в Раду

Главу СБУ Ивана Баканова вызывают на заседание комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, которая должна состояться 10 февраля

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" народный депутат от "Слуги народа", председатель указанного комитета Александр Ткаченко.

"Приглашаю на внеочередное заседание нашего комитета в понедельник. Мы позвали господина Баканова", - сказал Ткаченко.

Ранее Баканов заявил, что проведенные СБУ обыски на "1+1" не являются давлением на журналистов и притеснениями свободы слова.

  • Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1".
  • Нардеп-слуга Александр Дубинский заявил, что "1+1" обыскивают в связи с прослушиванием премьерминистра Алексея Гончарука.
  • СБУ пришла с обысками домой к трем журналистам .
  • В связи с обысками на канале группа "1+1 медиа" обратилась к президенту Украины, генпрокурору, главе Верховной Рады и председателям комитетов по информационной политике и по вопросам свободы слова, а также главе СБУ и руководству Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
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