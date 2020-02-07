Обыски на "1+1": Баканова вызывают в Раду

7 февраля, 2020, 07:49

Главу СБУ Ивана Баканова вызывают на заседание комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, которая должна состояться 10 февраля

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" народный депутат от "Слуги народа", председатель указанного комитета Александр Ткаченко.

"Приглашаю на внеочередное заседание нашего комитета в понедельник. Мы позвали господина Баканова", - сказал Ткаченко.

Ранее Баканов заявил, что проведенные СБУ обыски на "1+1" не являются давлением на журналистов и притеснениями свободы слова.