"1+1" обыскивают из-за вероятного прослушивания Гончарука, - Дубинский
5 февраля, 2020, 18:29
Обыск проходит в редакции программы "Секретные материалы"
Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил во время трансляции на канале 1+1 в YouTube
По его словам, обыск происходит в редакции программы "Секретные материалы". Ищут звукозаписывающее устройство, которым якобы журналист Евгений Куксин записывал главу правительства Алексея Гончарука на совещании об экономической ситуации в стране.
- Ранее Дубинский сообщил, что на канале 1 + 1 происходят обыски .
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