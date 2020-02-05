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Espreso.tvОбщество"1+1" обыскивают из-за вероятного прослушивания Гончарука, - Дубинский

"1+1" обыскивают из-за вероятного прослушивания Гончарука, - Дубинский


фото: Офіційний сайт каналу
Обыск проходит в редакции программы "Секретные материалы"

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил во время трансляции на канале 1+1 в YouTube

По его словам, обыск происходит в редакции программы "Секретные материалы". Ищут звукозаписывающее устройство, которым якобы журналист Евгений Куксин записывал главу правительства Алексея Гончарука на совещании об экономической ситуации в стране.

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