1+1 просит о помощи Зеленского, Баканова и Разумкова

Об этом говорится в обращении "1+1 медиа".

"Группа 1+1 медиа обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю ВРУ Дмитрию Разумкову, председателю Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, председателю Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, к первому заместителю председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольге Герасимюк, к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования", - говорится в заявлении.

Журналисты жалуются на обыски со стороны СБУ, прошедшие 5 февраля. Они отмечают, что во время обыска следователи допустили ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона.

Также они отмечают, что постановлением следственного судьи предусмотрен обыск только трех рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции.

Одновременно обыски проводились и по месту жительства трех журналистов, которые в разное время работали в редакции управления журналистских расследований. При этом дома на момент проведения обысков находились малолетние дети, которые таким образом оказались в стрессовой ситуации. Они отметили, что главным является факт проведения обыска журналистов программы журналистских расследований, связанных с обличительной деятельностью программы - первый за все время существования независимой Украины.

"Мы крайне возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает эта и другие программы журналистских расследований, в большинстве случаев никакой реакции правоохранительных органов нет, зато журналисты сами становятся объектом преследования", - говорится в заявлении.

В группе "1+1 медиа" отметили, что это крайне опасный прецедент, который создается в независимом и демократическом государстве, когда государственный орган, призванный обеспечить безопасность страны, с многочисленными нарушениями вмешивается в работу редакции, которая занимается журналистскими расследованиями, но не обращает внимания на сами объекты расследований.