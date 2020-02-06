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Espreso.tvОбществоОбыски "1+1": СБУ пришла домой к трем журналистам, - ТСН

Обыски "1+1": СБУ пришла домой к трем журналистам, - ТСН

СБУ пришла с обысками в квартиры двух действующих и одного бывшего журналистов "1+1"

Об этом сообщил руководитель департамента журналистских проектов "1+1" Максим Шиленко, передает ТСН .

По словам Шиленко, спецслужбисты пришли в помещения Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.

"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на "1+1" давно", - сказал Шиленко.

Жена Данько сообщила, что в их квартиру пришли около 10 человек.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал в Telegram фото из помещения одного из журналистов во время обыска.

Ранее сообщалось об обыске в квартире только журналиста Евгения Куксина.

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