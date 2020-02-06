Обыски "1+1": СБУ пришла домой к трем журналистам, - ТСН
6 февраля, 2020, 08:18
СБУ пришла с обысками в квартиры двух действующих и одного бывшего журналистов "1+1"
Об этом сообщил руководитель департамента журналистских проектов "1+1" Максим Шиленко, передает ТСН .
По словам Шиленко, спецслужбисты пришли в помещения Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.
"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на "1+1" давно", - сказал Шиленко.
Жена Данько сообщила, что в их квартиру пришли около 10 человек.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал в Telegram фото из помещения одного из журналистов во время обыска.
Ранее сообщалось об обыске в квартире только журналиста Евгения Куксина.
- Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1".
- Нардеп-слуга Александр Дубинский заявил, что "1+1" обыскивают в связи с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.
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