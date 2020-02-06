"О притеснениях свободы слова речь идти не может": Баканов прокомментировал обыски на "1+1"

6 февраля, 2020, 11:03

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обыски на "1+1" не являются давлением на журналистов и притеснениями свободы слова

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе", - заявил Баканов.

При этом глава СБУ подтвердил, что обыски проводили в связи с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.

"Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - добавил Баканов.

Кроме того, глава СБУ заявил, что следственные действия по этому делу проводились также в отношении министров, представителей государственной власти и УГО, а отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи.