"О притеснениях свободы слова речь идти не может": Баканов прокомментировал обыски на "1+1"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе", - заявил Баканов.
При этом глава СБУ подтвердил, что обыски проводили в связи с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.
"Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - добавил Баканов.
Кроме того, глава СБУ заявил, что следственные действия по этому делу проводились также в отношении министров, представителей государственной власти и УГО, а отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи.
- Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1 + 1".
- Нардеп-слуга Александр Дубинский заявил, что "1 + 1" обыскивают в связи с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.
- СБУ пришла с обысками домой к трем журналистам.
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