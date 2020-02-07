Китайский коронавирус: 636 человек умерли, 31161 - заражены

7 февраля, 2020, 08:54

По состоянию на 7 февраля от коронавируса "2019-nCoV" погибли 636 человек, за сутки умерли 73 человек

Об этом сообщает китайское издание "Global Times".

В издании сообщают, что за 6 февраля зафиксировано 73 новых смерти от коронавируса.

Также отмечается, что за сутки зафиксировали 3143 новых подтвержденных случая заражения болезнью.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая в ежедневном отчете проинформировала, что по состоянию на 7 февраля общее количество случаев заражения выросло до 31161.

В четверг, 6 февраля, 664 человека медперсонала из Пекина и 133 из Сианя, провинция Шаньси, отправились в Ухань, чтобы поддержать город в борьбе с новым коронавирусом. Чиновники провинции Хубэй заявили, что город нуждается минимум в 2246 медицинских работниках.