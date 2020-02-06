Врач, предупреждавший о коронавирусе, не умер: его подключили к аппарату искусственного дыхания

6 февраля, 2020, 20:28

В Ухане врач Ли Веньлянь, который одним из первых предупреждал о смертельном коронавирусе, пережил остановку сердца и был подключен к аппарату искусственного дыхания

Об этом сообщает Global Times.

Китайского врача Ли Венляня, который пытался предупредить других медиков о вспышке коронавируса, но получил выговор местной полиции, до сих пор экстренно спасают в больнице.

На данный момент Ли находится в критическом состоянии. Его сердце, как сообщается, перестало биться около 21:30. Затем его подключили к аппарату искусственного дыхания.

30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок.

На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Веньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом.

3 января Ли Веньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Полицейские пригрозили медику арестом, и ему пришлось признать, что он якобы нарушил закон.

После этого он вернулся к работе в госпитале. Однако через несколько дней, 10 января, у Веньляня, который занимался лечением человека с еще не диагностированным коронавирусом, появился кашель, который перерос в лихорадку. Его госпитализировали через два дня.

Инфицирование коронавирусом у Веньляня подтвердили только 1 февраля.

История Ли Веньляня - одно из доказательств попыток власти Китая скрыть информацию о распространении опасного вируса на начальных этапах.

1 января 2020 года - до того, как ведущие мировые СМИ начали сообщать о случаях заражения новым коронавирусом - полиция Уханя отчиталась о "применение законных мер" против восьми человек, которых обвинили в "распространении слухов" о похожем на пневмонию заболевании.