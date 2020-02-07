Госкино, конкурсы, прогулы: Гончарук во время часа вопросов к правительству проигнорировал вопрос нардепа от "ЕС"

7 февраля, 2020, 12:03

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде проигнорировал ряд вопросов нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, ответив лишь на два из них

Об этом сообщает Еспресо.TV .

«Во-первых, вы прогуляли минувший час вопросов к правительству. Где вы были? Вы начали свое выступление фразой" Вы крутые! ". Так вот, вы не очень крутые, потому что мы январь месяц завершили бюджетной дырой в 14 млрд грн. Первый вопрос - почему? Второй вопрос: вы проводите конкурсы на должности, например, в Госкино, а затем назначаете других людей, поэтому второй вопрос - почему? Третий вопрос: вы объединяли министерства, а сейчас вы их разъединяете. Это означает, что это профессионализм? Четвертый вопрос: вся страна услышала, что вы профан в экономике, но вы же юрист. У меня вопрос к вам: вам подарить Конституцию? Почему вы отчитываетесь перед президентом и заявление об отставке носите президенту Украины, а не в парламент Украины, как в парламентско-президентской республике должно быть? Поэтому мое последний вопрос: где ваше заявление об отставке? " - спросил Гончаренко.

Премьер-министр ответил на вопрос о состоянии бюджета, а также на вопросы о подаче заявления на отставку президенту Украины. Таким образом, Гончарук проигнорировал 3 вопроса - о том, почему он пропустил предыдущий час вопросов, о конкурсах на должности и назначении председателя Госкино и об объединении разрозненных ранее министерств.