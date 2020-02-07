Госкино, конкурсы, прогулы: Гончарук во время часа вопросов к правительству проигнорировал вопрос нардепа от "ЕС"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
«Во-первых, вы прогуляли минувший час вопросов к правительству. Где вы были? Вы начали свое выступление фразой" Вы крутые! ". Так вот, вы не очень крутые, потому что мы январь месяц завершили бюджетной дырой в 14 млрд грн. Первый вопрос - почему? Второй вопрос: вы проводите конкурсы на должности, например, в Госкино, а затем назначаете других людей, поэтому второй вопрос - почему? Третий вопрос: вы объединяли министерства, а сейчас вы их разъединяете. Это означает, что это профессионализм? Четвертый вопрос: вся страна услышала, что вы профан в экономике, но вы же юрист. У меня вопрос к вам: вам подарить Конституцию? Почему вы отчитываетесь перед президентом и заявление об отставке носите президенту Украины, а не в парламент Украины, как в парламентско-президентской республике должно быть? Поэтому мое последний вопрос: где ваше заявление об отставке? " - спросил Гончаренко.
Премьер-министр ответил на вопрос о состоянии бюджета, а также на вопросы о подаче заявления на отставку президенту Украины. Таким образом, Гончарук проигнорировал 3 вопроса - о том, почему он пропустил предыдущий час вопросов, о конкурсах на должности и назначении председателя Госкино и об объединении разрозненных ранее министерств.
- Напомним, 22 ноября 2019 года генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая осталась единственной кандидатом на должность председателя Госкино, не прошла собеседование.
- Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Синькевича "срезали" непрофессионально вопросами . Украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министра культуры, молодежи и спорта Украины.
- Правительство 2 декабря 2019 объявило повторный конкурс на должность председателя Госкино.
- 29 января председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино назначили екскеривницю запорожского кинотеатра Марину Кудерчук.
- В сентябре 2019 правительство объединил министерство по вопросам ветеранов с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 4 февраля 2020 во время совещания в Офисе президента при участии чиновников и нардепов приняли восстановить министерство по вопросам оккупированных территорий.
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