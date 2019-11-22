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Espreso.tvОбществоЕдинственный кандидат в конкурсе на должность главы Госкино не прошла собеседование

Единственный кандидат в конкурсе на должность главы Госкино не прошла собеседование


фото: opinionua
Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая осталась единственным кандидатом, не прошла собеседование

Об этом она написала в своем Facebook.

"Конкурс на должность главы Госкино Украины - Раунд IV - финал и game over. Я НЕ прохожу дальше! ", - отметила Синькевич.

Она также опубликовала видео своего собеседования.

Претендентка должна была пройти собеседование в Нацагентстве по вопросам госслужбы и Министерстве культуры, молодежи и спорта, а затем - с премьером.

После обнародования видео собеседования в Нацагентстве по вопросам госслужбы (НАГС) оказалось, что Синькевич "набрала недостаточное количество баллов по одной из компетенций".

Между тем представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо на имя первых лиц государства на поддержку кандидата. Они требуют от НАГС пересмотреть результаты собеседования.

 

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