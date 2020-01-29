Кабмин назначил новую руководительницу Госкино
29 января, 2020, 13:25
Главой Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук
Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в Тelegram.
"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - написал Бородянский.
Кудерчук ранее занимала должность заместителя председателя Запорожской ОГА по аграрным вопросам. До того возглавляла городской киноконцертный зал им. Довженко.
- Напомним, что правительство 2 декабря 2019 объявило повторный конкурс на занятие должности главы Госкино.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-