Кабмин назначил новую руководительницу Госкино

29 января, 2020, 13:25

Главой Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в Тelegram.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - написал Бородянский.

Кудерчук ранее занимала должность заместителя председателя Запорожской ОГА по аграрным вопросам. До того возглавляла городской киноконцертный зал им. Довженко.