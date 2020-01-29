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Espreso.tvОбществоКабмин назначил новую руководительницу Госкино

Кабмин назначил новую руководительницу Госкино


фото: Укрінформ
Главой Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в Тelegram.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - написал Бородянский.
 
Кудерчук ранее занимала должность заместителя председателя Запорожской ОГА по аграрным вопросам. До того возглавляла городской киноконцертный зал им. Довженко.
  • Напомним, что правительство 2 декабря 2019 объявило повторный конкурс на занятие должности главы Госкино.
 
 
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