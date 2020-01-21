Конкурс на должность председателя Госкино: 5 человек вышли финал

21 января, 2020, 17:29

Национальное агентство по вопросам государственной службы по результатам собеседования рекомендует пять кандидатов к рассмотрению Кабинетом министров

Видео объявления результатов собеседования с представителями НАГС появилось на YouTube-канале агентства.

Наибольший балл по результатам всех этапов конкурса (знание законодательства, иностранного языка, собеседование с представителями НАГС), набрал директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат" Сергей Зленко.

Пятеро кадидат, вышедших в финальный тур, пройдут собеседование с представителями Кабмина, в результате которого будет избран новый председатель Госкино.

Список финалистов выглядит так: