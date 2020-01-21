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Espreso.tvОбществоКонкурс на должность председателя Госкино: 5 человек вышли финал

Конкурс на должность председателя Госкино: 5 человек вышли финал


фото: tsn
Национальное агентство по вопросам государственной службы по результатам собеседования рекомендует пять кандидатов к рассмотрению Кабинетом министров

Видео объявления результатов собеседования с представителями НАГС появилось на YouTube-канале агентства.

Наибольший балл по результатам всех этапов конкурса (знание законодательства, иностранного языка, собеседование с представителями НАГС), набрал директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат" Сергей Зленко.

Пятеро кадидат, вышедших в финальный тур, пройдут собеседование с представителями Кабмина, в результате которого будет избран новый председатель Госкино.

Список финалистов выглядит так:

  1. Зленко Сергей Александрович.
  2. Бесхмельницина Ольга Николаевна.
  3. Куценко Станислав Игоревич.
  4. Кудерчук Марина Николаевна.
  5. Слепак Сергей Виленович.
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