Конкурс на должность председателя Госкино: 5 человек вышли финал
21 января, 2020, 17:29
Национальное агентство по вопросам государственной службы по результатам собеседования рекомендует пять кандидатов к рассмотрению Кабинетом министров
Видео объявления результатов собеседования с представителями НАГС появилось на YouTube-канале агентства.
Наибольший балл по результатам всех этапов конкурса (знание законодательства, иностранного языка, собеседование с представителями НАГС), набрал директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат" Сергей Зленко.
Пятеро кадидат, вышедших в финальный тур, пройдут собеседование с представителями Кабмина, в результате которого будет избран новый председатель Госкино.
Список финалистов выглядит так:
- Зленко Сергей Александрович.
- Бесхмельницина Ольга Николаевна.
- Куценко Станислав Игоревич.
- Кудерчук Марина Николаевна.
- Слепак Сергей Виленович.
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