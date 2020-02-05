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Espreso.tvОбществоВ Украине вернут министерство по вопросам оккупированных территорий

В Украине вернут министерство по вопросам оккупированных территорий

4 февраля во время совещания в Офисе президента с участием представителей Кабмина и Верховной Рады было принято решение восстановить Министерство по вопросам оккупированных территорий

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом на совещании в Офисе президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", - заявил Гончарук.

  • Напомним, в сентябре 2019 Кабинет министров Украины принял Постановление, которым Министерство по вопросам ветеранов объединили с Министерством временно оккупированных территорий.
  • Новое ведомство получило название Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
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