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Espreso.tvКультураУкраинское киносообщество возмущено

Украинское киносообщество возмущено


фото: http://kinowar.com/
Было сделано все, чтобы заблокировать назначение на должность председателя Госкино Юлии Синькевич

На днях все украинское киносообщество с удивлением узнало, что Юлия Синькевич, единственная кандидатка на должность руководителя Госкино, не прошла собеседование в Нацагентстве по вопросам госслужбы. Хотя перед этим она успешно справилась со всеми другими этапами конкурса на эту должность и должна была возглавить агентство по вопросам кино.

Юлия причастна к созданию одного из лучших украинских кинофестивалей. Ее победа в конкурсе вызвала у многих надежду на то, что украинское кино и в дальнейшем будет сниматься и активно развиваться. Украинские кинематографисты, режиссеры, актеры смогут иметь творческую реализацию в собственной стране.

Но, к сожалению, было сделано все, чтобы заблокировать ее назначение на должность. Украинское киносообщество возмущеноа и я поддерживаю это возмущение.

Не хочется думать, что такие действия власти, наряду с просмотром результатов питчинга кинопроектов, сомнительными кандидатами на должности языкового омбудсмена и руководителя Института национальной памяти, направлены на уничтожение проукраинской гуманитарной сферы.

Я обратился к председателю Нацагентства по государственной службе, чтобы получить публичные и аргументированные объяснения принятого решения. Также к премьер-министру Украины с просьбой взять под личный контроль эту ситуацию и не допустить случаев непрозрачного конкурса и предвзятости при определении его результатов. Копии своих депутатских обращений прилагаю.

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