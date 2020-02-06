Отстаивать нравственные качества: Дубилет анонсировал пресс-конференцию по "переписи" населения

6 февраля, 2020, 09:45

6 февраля министр Кабмина Дубилет анонсировал пресс-конференцию на 14:00, где еще раз расскажет о методике исчисления населения вместе с главой Госкомстата и экспертами

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил в соцсетях.

"Сегодня в 14 я провожу пресс-конференцию, посвященную методологии по Оценке численности населения", - анонсировал министр.

Он подчеркнул важность для него конференции:

"Для меня очень важно, чтобы ни у кого не осталось и мысли о том, что кто-то где-то мог мухлевать или обманывать".

Дубилет заявил, что хочет еще раз шаг за шагом показать, какие расчеты провели и как вышли на те цифры, которые опубликовали.

"Я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)", - добавил министр.

Дубилет отметил, что вместе с ним в пресс конференции примут участие члены его команды: глава Госкомстата Игорь Вернер, заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени Н.В. Птухи НАН Украины Владимир Сариогло, заведующий кафедрой прикладной математики Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Олег Чертов, а также основатели проекта "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах "Павел Поликарчук и Мария Данюк.