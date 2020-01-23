В Кабмине подсчитали численность населения в Украине

23 января, 2020, 11:44

Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"Численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. человек", - написал министр.

Он отметил, что оценку провели за 3 месяца работы.

"Для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег. Традиционная перепись населения обошлась бы в 3,4 млрд грн (бюджет, заложенный на 2020 год), а итоги мы бы получили в первом квартале 2021 года", - написал Дубилет.

Также Дубилет добавил, что эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом на оккупированных территориях. Это то количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Напомним, ранее состоялась пробная перепись населения. Это был подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Перепись была в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.