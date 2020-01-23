Бекешкина раскритиковала перепись Дубилета

23 января, 2020, 19:44

Проведенное в Украине оценивание численности населения Украины не заменит настоящей переписи

Об этом социолог Ирина Бекешкина сказала в комментарии изданию "Гордон".

"Прежде всего нужно посмотреть методику оценки численности населения. Вопрос в том, насколько она дает возможность охватить все население. Все ли жители страны учтены в реестрах, которые использовали. Например, можно взять данные по мобильным телефонам. Да, они есть у многих, но не у всех. Хорошо, тогда можно взять данные из Пенсионного фонда. Но и это не дает гарантий, ведь не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же у нас немало переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства. Поэтому у меня есть подозрение, что часть населения была просто не учтена", - отметила Бекешкина.



По ее мнению, нынешняя численность населения Украины не менее 37 млн.



"По данным Госстата, население составляло почти 42 млн. Наверное, там отталкивались от данных, полученных ранее. Реалистичен ли результат, который озвучен сейчас - сложно сказать. По крайней мере, население в Украине не менее 37 млн. Здесь вопрос - сколько людей не учли?" - подчеркнула Бекешкина.