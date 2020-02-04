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Espreso.tvОбществоАналитики заявляют о фальсификациях в "переписи" Дубилета

Аналитики заявляют о фальсификациях в "переписи" Дубилета

Общественная организация "Украинский центр общественных данных" выяснила, что "перепись" о количестве фактического населения Украины, которую провел и опубликовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики

Об этом говорится в исследовании.

Эксперты решили сравнить, насколько возрастно-половая структура населения, представленная в оценке Дубилета, коррелирует с данными, опубликованными на сайте Государственной службы статистики.

Как оказалось, все возрастные группы имели практически одинаковое соотношение - около 88,8%.

Тогда эксперты попытались сами сформировать возрастно-половые группы. Для этого данные Госстата в каждой возрастной группе (0, 1, 2, 3 года и т.д.) умножили на 0,888. Результаты округлили до сотен, подытожили - и получили те же данные, что и у Дубилета.

Отметим, что такой эксперимент может повторить каждый желающий, поскольку соответствующую табличку эксперты разместили в открытом доступе.

 

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