Аналитики заявляют о фальсификациях в "переписи" Дубилета
Об этом говорится в исследовании.
Эксперты решили сравнить, насколько возрастно-половая структура населения, представленная в оценке Дубилета, коррелирует с данными, опубликованными на сайте Государственной службы статистики.
Как оказалось, все возрастные группы имели практически одинаковое соотношение - около 88,8%.
Тогда эксперты попытались сами сформировать возрастно-половые группы. Для этого данные Госстата в каждой возрастной группе (0, 1, 2, 3 года и т.д.) умножили на 0,888. Результаты округлили до сотен, подытожили - и получили те же данные, что и у Дубилета.
Отметим, что такой эксперимент может повторить каждый желающий, поскольку соответствующую табличку эксперты разместили в открытом доступе.
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