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Espreso.tvОбществоДубилет прокомментировал обвинения в фальсификации "переписи" населения

Дубилет прокомментировал обвинения в фальсификации "переписи" населения


фото: Facebook
5 февраля министр Кабмина Дмитрий Дубилет назвал обвинения в фальсификации его данных о численности населения в Украине фейком и заявил, что тот поддерживался платной рекламой

Об этом министр Дмитрий Дубилет сообщил в соцсетях.

"В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $ 1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ", - заявил министр.

Министр сказал, что соотношение в данных Госкомстата и его оценке населения отличаются от 88.808% до 88.839% и поэтому эксперты обвинили его в фальсификации исследования.

Напомним, эксперты заявили, что округление данных в оценке населения от Дубилет осуществлялось методом ROUNDUP.

"Кто стоит за распространением этой" сенсации "? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схему на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию ", - добавил Дубилет.

  • Напомним, 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.
  • Социолог Ирина Бекешкина раскритиковала его, заявив, что проведенное в Украине оценивания численности населения Украины не заменит настоящего переписи
  • 4 февраля Общественная организация "Украинский центр общественных данных" заявила , что подсчет данных о количестве фактического населения Украины, которые обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, был сделан простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики
 

 

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