Дубилет прокомментировал обвинения в фальсификации "переписи" населения
Об этом министр Дмитрий Дубилет сообщил в соцсетях.
"В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $ 1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ", - заявил министр.
Министр сказал, что соотношение в данных Госкомстата и его оценке населения отличаются от 88.808% до 88.839% и поэтому эксперты обвинили его в фальсификации исследования.
Напомним, эксперты заявили, что округление данных в оценке населения от Дубилет осуществлялось методом ROUNDUP.
"Кто стоит за распространением этой" сенсации "? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схему на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию ", - добавил Дубилет.
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