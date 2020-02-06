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Espreso.tvОбществоКоронавирус: умерли уже 563 человека, более 28 тыс. инфицировано

Коронавирус: умерли уже 563 человека, более 28 тыс. инфицировано

За 5 февраля от коронавируса "2019-nCoV" погибли еще 73 человека, зарегистрировано 3694 новых случаев заражения

Об этом сообщает китайское издание "Global Times".

Отмечается, что в провинции Хубэй сообщили о 73 новых смертельных случаях 5 февраля. Также сообщалось о 3694 новых подтвержденных случаях заболевания.

"73 новых случаев смерти, 3594 подтвержденных случаев зафиксировано 5 февраля в Китае", - сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Кореи (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии ( 10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

  • Напомним, ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.
  • 4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус "2019-nCoV" пока не перерос в пандемию
  • 5 февраля стало известно, что по меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV

 

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