Коронавирус: умерли уже 563 человека, более 28 тыс. инфицировано
Об этом сообщает китайское издание "Global Times".
Отмечается, что в провинции Хубэй сообщили о 73 новых смертельных случаях 5 февраля. Также сообщалось о 3694 новых подтвержденных случаях заболевания.
"73 новых случаев смерти, 3594 подтвержденных случаев зафиксировано 5 февраля в Китае", - сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Кореи (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии ( 10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.
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