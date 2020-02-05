В России отреагировали на информацию об отстранении футбольной сборной от ЧМ-2022

5 февраля, 2020, 12:33

Российский футбольный союз не получал сообщений от WADA об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года

Об этом сообщает Российский футбольный союз.

"Мы не получали никаких сообщений от WADA о статусе нашей сборной на чемпионате мира 2022 года", - говорится в заявлении организации.

В СМИ появилась информация о том, что сборная России не будет допущена к участию в чемпионате мира, который пройдет в Катаре. Председатель РУСАДА Юрий Ганусов заявил, что пока рано комментировать будущее команды и отметил, что нужно "подождать".