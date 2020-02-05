В России отреагировали на информацию об отстранении футбольной сборной от ЧМ-2022
5 февраля, 2020, 12:33
Российский футбольный союз не получал сообщений от WADA об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года
Об этом сообщает Российский футбольный союз.
"Мы не получали никаких сообщений от WADA о статусе нашей сборной на чемпионате мира 2022 года", - говорится в заявлении организации.
В СМИ появилась информация о том, что сборная России не будет допущена к участию в чемпионате мира, который пройдет в Катаре. Председатель РУСАДА Юрий Ганусов заявил, что пока рано комментировать будущее команды и отметил, что нужно "подождать".
- 5 февраля сообщалось, что Всемирная антидопинговая агентство по аборонила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года.
- Напомним, 9 декабря 2019 Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
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