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Espreso.tvСпортВ России отреагировали на информацию об отстранении футбольной сборной от ЧМ-2022

В России отреагировали на информацию об отстранении футбольной сборной от ЧМ-2022


фото: Reuters
Российский футбольный союз не получал сообщений от WADA об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года

Об этом сообщает Российский футбольный союз.

"Мы не получали никаких сообщений от WADA о статусе нашей сборной на чемпионате мира 2022 года", - говорится в заявлении организации.

В СМИ появилась информация о том, что сборная России не будет допущена к участию в чемпионате мира, который пройдет в Катаре. Председатель РУСАДА Юрий Ганусов заявил, что пока рано комментировать будущее команды и отметил, что нужно "подождать".

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